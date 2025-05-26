Жена дала Макрону пощечину на публике

Супруги устроили публичное выяснение отношений

Во время визита во Вьетнам поведение Эммануэля и Брижит Макрон вызвало широкое общественное внимание. Все потому, что пресса случайно запечатлела момент, как жена главы Франции дала ему по лицу перед выходом из самолета.

На кадрах видно, что дверь открыли ровно в тот момент, когда лидер о чем-то ожесточенно спросил со своей супругой. В итоге она не выдержала и врезала ему пощечину. Макрон, в свою очередь, сразу заметив публику, поспешил сделать вид, что ничего особенного не произошло – улыбнулся и помахал журналистам у самолета.

После супружеская пара стала вместе спускаться по трапу. Эммануэль поспешил подать Брижит руку, но она отказалась ее брать, продолжая держаться за поручни.

Изначально в Елисейском дворце отрицали подлинность видео. Близкий друг главы Франции рассказал журналистам, что супруги просто игрались.

"Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись", – уверяет он.

Тем не менее, позже президентская администрация подтвердила, что между Макроном и его женой произошла незначительная ссора. Но чего именно она касалась, в Париже пояснять не стали.