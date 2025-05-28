Эксперт расшифровал, что жена сказала Макрону после пощечины

Брижит обозвала мужа резким словом

Инцидент с пощечиной Эммануэлю Макрону во время прибытия во Вьетнам стал одной из самых громких новостей текущей недели. Французский президент и Елисейский дворец уверяют, что размолвки между лидером и его супругой не было – мол, они просто дурачились и позволили себе момент слабости перед длительным периодом, когда нужно постоянно держать себя в форме перед публикой. Однако эксперты это опровергают.

Британский специалист чтения по губам сумел расшифровать, что Брижит сказала Эммануэлю, когда он пытался подать ей руку после случившегося, спускаясь по трапу самолета. По его словам, и там женщина продолжила нападки на президента.

"Она бормочет что-то, по губам можно прочитать: "Dégage, espèce de loser", что в переводе с французского означает "Отстань от меня, неудачник"", – приводит он перевод.

Макрон, в свою, очередь, пытался ее образумить и призывал ее вести себя на публике так, словно ничего не случилось, но Тронье была непреклонна: на его мольбы она отвечала категоричным "нет".

При этом до сих пор неизвестно, что могло стать причиной перепалки супругов, из-за которой Брижит пришлось дать мужу по лицу. Сейчас же видео с главой Франции стало одним из самых обсуждаемых в его стране, и многие отмечают, что этот момент был самым запоминающимся из всей поездки.