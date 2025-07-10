Визит Макрона в Великобританию обернулся скандалом

Визит Макрона в Великобританию обернулся скандалом
Фото: Simon Dawson / wikimedia.org
В Англии раскритиковали президента за отсутствие вежливости по отношению к королю

Британские СМИ остались недовольны поведением Эммануэля Макрона на королевском банкете по случаю его первого официального визита в страну. Ведущий GB News внезапно прервал трансляцию, раскритиковал лидера, указав на его недостойный поступок по отношению к королю. 

Журналисту не понравилось, что Макрон, выступая с торжественной речью, разговаривал на французском, хотя прекрасно владеет английским языком. По его мнению, президент не имел на это права, поскольку в этот момент находился под крышей Виндзорского замка. 

"Президент Франции 80% своей речи произнес на французском. Я считают это оскорбительным и возмутительным", – резко заявил ведущий.

Он напомнил, что Карл III владеет французским, но не в достаточной степени, чтобы хорошо понимать сказанное. Журналист заявил, что выступление Макрона можно сравнить с шепотом в присутствии монарха, хотя никто в такой ситуации не должен осмелиться шепнуть перед Его Величеством.

Как отмечают французские СМИ, подобная претензия способна разбудить вековую обиду между странами. Во Франции часть населения крайне негативно относится к английскому языку, указывая, что он является "плохо произносимым французским". Лингвистические возмущения со стороны Британии могут разбудить радикальные настроения в республике.

Ранее состояние Карла III во время визита Макрона напугало общественность.

Источник: Le Figaro
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