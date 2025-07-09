Состояние больного Карла III напугало общественность

Залило кровью: состояние больного Карла III напугало общественность
Фото: Scottish Parliament / wikimedia.org
Во время встречи с Макроном король выглядел крайне болезненно

Британский монарх Карл III принял у себя президента Франции Эммануэля Макрона. Внешний вид короля во время встречи лидера обеспокоил общественность из-за залитого кровью правого глаза. Глава Великобритании выглядел крайне болезненно на фоне своей борьбы с раком.

Случившееся заставило Букингемский дворец дать официальные объяснения по поводу внешнего вида короля. По словам пресс-службы, инцидент случился ночью накануне встречи с Макроном и это не связано с какими-либо болезнями Карла, включая онкологию.

Как говорят врачи, кровоизлияние в глазу обычно не вызывает беспокойства для здоровья. Оно возникает случайно и может быть спровоцировано простым кашлем или чиханием. Обычно гематома рассасывается самостоятельно в течение пары недель.

Тем не менее, также инцидент с глазом могут указывать на проблемы с сосудами у Карла III, которые могли истончиться на фоне его продолжительной борьбы с раком.

Источники рассказали, что кровавый глаз Карла произвел шокирующее впечатление на Макрона, который при встрече даже позабыл о некоторых этических аспектах во время первого своего государственного визита в Великобританию.

Ранее врачи заявили о невозможности вылечить британского короля от онкологии.

Источник: New York Post
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