Врачи заявили о невозможности излечить Карла III от онкологии

Врачи заявили о невозможности излечить Карла III от онкологии
Фото: Roger Harris / wikimedia.org
Болезнь монарха вступила в стадию ремиссии

Онкология, которая была найдена у короля Великобритании Карла III, является совершенно неизлечимым, рассказали врачи. Тем не менее, по их словам, монарх скорее скончается с наличием рака, чем конкретно от болезни.

По словам королевского журналиста Камиллы Томини, несмотря на явное улучшение состояния здоровья, король не переедет из Кларенс-хауса в Букингемский дворец после его масштабной реконструкции стоимостью 463 миллиона долларов, завершение которой запланировано на 2027 год. 

Вместо этого он намерен посвятить свободное время живописи – на фоне болезни король начал писать меланхоличные акварельные картины своего обширного загородного поместья и продавать их по 10 тысяч долларов за штуку.

"Чарльз проводит много свободного времени в саду своего загородного дома, занимаясь живописью. Искусство – одна из его главных страстей, и оно отвлекает его от суровой реальности болезни. Он знает, что находится на закате своей жизни, и некоторые из композиций довольно меланхоличны, учитывая серьезность его положения из-за диагноза рака. Он направляет горе и боль, которые он чувствует, в свое искусство", – поделились источники.

При этом, несмотря на то, что диагноз Карла находится под контролем, его сын с невесткой готовятся принять на себя роли короля и королевы раньше срока.

Источник: Radar Online

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