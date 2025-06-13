Секретные дневники принца Уильяма спровоцировали раскол в королевской семье

Между отцом и сыном появилось множество противоречий

Источники утверждают, что принц Уильям уже активно представляет, как он правит государством, когда его отец либо уйдет с трона или из этого мира. Сейчас будущий монарх ведет тайные дневники, в которых планирует все мероприятия в случае своего вхождения на престол. Вместе с этим его напряженность в отношениях с Карлом продолжает расти.

Королевский раскол усилился в последние месяцы: инсайдеры утверждают, что 41-летний Уильям и 75-летний Чарльз ведут совершенно разные дела, а наследник престола отказывается координировать даже основные пункты своего расписания с командой отца.

"Вильгельм держит свой официальный календарь в тайне – даже от персонала Чарльза – потому что не хочет никакого вмешательства. Он как будто уже ведет себя как монарх в ожидании", – делятся знакомые с ситуацией люди.

При этом Карл, который так долго ожидал своего правления, категорически не хочет покидать трон. И он не намерен болезни или амбициям сына помешать реализации своего предназначения.

"Реальность такова, что Чарльз и Уильям теперь соперники. Уильям не следует указаниям Чарльза – ни в профессиональном плане, ни, конечно, в личном. Они теперь редко сотрудничают", – рассказали источники.