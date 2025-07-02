Принц Уильям пригрозил вышвырнуть королеву Камиллу из дворца

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В последнее время принц Уильям стал проводить больше времени с онкобольным отцом, но, по словам источников, их общение омрачено спорами из-за жены короля Камиллы. Будущий монарх требует, чтобы мачеха завязала с алкоголем, в противном случае он грозиться лишить ее привилегированного положения и практически вышвырнуть из дворца как только взойдет на престол.
Сейчас Карл озабочен дальнейшей судьбой Камиллы в случае своей смерти. Он издал указ, согласно которому вдове будет разрешено распоряжаться его средствами и дворцом. Уильям согласился на такие условия, но сейчас сильно об этом жалеет.
"Вспыльчивый принц Уэльский хочет, чтобы 77-летняя Камилла умерила свое проблемное пьянство и скорректировала свое напыщенное поведение", – говорят знакомые с ситуацией люди.
По их словам, Камилла стала прикладываться к бутылке на фоне напряженных отношений с Кейт Миддлтон и принцем Гарри, который не стесняется публично критиковать мачеху. С супругой Уильяма у нее появились проблемы, поскольку королева позволила себе накричать на ее детей из-за якобы неподобающего отношения к главе страны. После этого она отругала Кейт за то, что она воспитывает детей как простолюдинов.
Дворцовые сплетники добавляют, что Уильям больше не будет терпеть язвительные насмешки Камиллы в адрес своей семьи и выполнит данное отцу обещание уважительно защищать ее положение только в том случае, если она будет трезвой.
Незалежная оказалась не у дел