Похороны короля Карла III: принято неожиданное решение по приезду принца Гарри

Похороны короля Карла III: принято неожиданное решение по приезду принца Гарри
Фото: HM Government / wikimedia.org
Монарх решил предпринять последнюю возможность объединить семью

Подготовления к похоронам британского короля Карла III, как известно, начались еще в момент его прихода к власти. Будучи принцем, протокол подразумевал более скромную церемонию, но после коронования ему положено уйти в последний путь с обилием почестей. Учитывая тяжелый диагноз монарха, процедура уже продумана до мельчайшей точности. И оказалось, что в ней даже нашлось место его младшему сыну Гарри с супругой, с которыми король давно не поддерживает общение.

По данным британских журналистов, такое решение может указывать на вероятное потепление в отношениях между отцом и наследником. Каждый раз, когда речь заходит об участии Гарри в церемонии, Карл остается непреклонным – принц должен будет идти в центре вместе со своим братом. Возможно, так король хочет попытаться создать гармонию в разрозненной семье в последний раз.

"Есть договоренности, что принц Арчи и принцесса Лилибет будут присутствовать на похоронах в Вестминстерском аббатстве, а также на похоронах в часовне Святого Георгия, если они пожелают", – заявили источники.

При этом не исключено, что внуки монарха на момент его смерти будут слишком молоды, чтобы участвовать во всех официальных мероприятиях. Для этого предусмотрена возможность избавить их от участия в большинстве церемоний, как это случилось во время похорон Елизаветы.

Ранее появились подробности похорон Кейт Миддлтон.

Источник: The Telegraph

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