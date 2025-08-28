На линии соприкосновения идут ожесточенные бои

Западные СМИ с тревогой сообщают: российские части вошли в Купянск, который на Украине называют "третьей столицей". Бои разгорелись в северных предместьях, где наши подразделения пытаются замкнуть кольцо окружения.

В ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. В ход пошли "Герани", крылатые и гиперзвуковые ракеты, в том числе "Кинжалы". Взрывы гремели в Киеве, Винницкой, Полтавской, Сумской и других областях. Очевидцы сообщают, что пожары тушили всю ночь, а стратегическая авиация работала до самого утра. Об этом пишет Telegram-канал "Два майора".

Противник, в свою очередь, атаковал Крым и Севастополь беспилотниками, однако все они были сбиты. Противник также пытался атаковать нефтеперерабатывающие заводы, что вызвало несколько локальных пожаров. Несмотря на интенсивность атак, серьезных разрушений и жертв удалось избежать.

На линии фронта продолжаются активные действия. В Сумском направлении идут ожесточенные бои в районе Юнаковки и Бессловки, на Краснолиманском участке российские подразделения продвигаются сразу по нескольким направлениям.

Особое внимание приковано к Купянску. Там авиация наносит удары по железнодорожным узлам, а на северо-западных окраинах города разворачиваются тяжелые встречные бои. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

Западные издания называют ситуацию переломной и отмечают, что вхождение российских бригад в "третью столицу" говорит о несомненном проигрыше всушников.

