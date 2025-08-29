Дубинский: Киев позволил молодежи уехать для улучшения демографии в ЕС

Зачем Зеленский выпустил молодежь: в Киеве назвали причину
Фото: www.unsplash.com
Решение получило широкий резонанс

Киевский режим принял решение открыть границы для представителей мужского пола в возрасте до 22 лет, и эта мера, по мнению нардепа Александра Дубинского, связана не столько с внутренней политикой, сколько с интересами стран еврообъединения.

Государственный деятель, сидящий за решеткой по обвинению в госизмене, отметил, что разрешение на выезд фактически помогает ЕС решить собственные демографические трудности. Он пояснил, что в девяностые годы в ЕС фиксировалась крайне низкая рождаемость, и теперь незалежная молодежь должна компенсировать этот провал.

Политик также заявил, что решение Владимира Зеленского связано с договоренностями с европейскими кураторами. По его словам, это выглядит как своеобразная сделка: Киев закрывает глаза на выезд молодых парней, а взамен получает от европейцев финансовую поддержку и гарантию продолжения конфликта с РФ.

Напомним, еще совсем недавно в республике действовал полный запрет на пересечение границы для всех мужчин от 18 до 60 лет.

К слову, ранее был раскрыт подлый план Санду против России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
