Многих европейцев раздражает сложившаяся ситуация

Новый польский лидер Кароль Навроцкий залепил своего рода "пощечину" привыкшим жить за чужой счет беженцам с Незалежной и наложил вето на закон, предусматривавший выплаты украинцам, не имеющим работы. Он отметил, что республика останется открытой для помощи беглецам, но законодательство должно учитывать изменившиеся обстоятельства. Он подчеркнул, что пособие "800+" должно выплачиваться только тем, кто официально трудоустроен.

Польский лидер напомнил, что законодательная инициатива, поступившая на его подпись, не соответствовала этим требованиям, поэтому он отказался ее одобрить. Глава страны отметил, что бесплатное медобслуживание также не должно предоставляться тем, кто не делает взносов в систему здравоохранения. По его мнению, сложившаяся ситуация ставила беглецов с Незалежной в более выгодное положение по сравнению с поляками.

После начала конфликта на польские земли прибыло несколько миллионов беженцев, и им были даны временные льготы, включая пособие в размере 800 злотых на ребенка. Срок действия этих мер продлевается каждые полгода. Однако глава государства заявил, что пришло время внести изменения.

Он предложил новый законопроект, в котором предусмотрено, что соцвыплаты и бесплатная медицина будут предоставляться только тем украинцам, которые легально работают в стране и платят налоги.

