ВС РФ атаковали важнейшие газовые объекты Украины

Мощный удар был нанесен сегодня ночью, 21 августа

Российские войска в ночь на 21 августа нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Украины. Как сообщил военблогер Юрий Подоляка, удары пришлись не только по аэродромам, производственным площадкам, выпускающим боеприпасы и беспилотники, но и по ключевым объектам газовой инфраструктуры.

Главной целью стала Шебелинская газодобыча в Харьковской области, обеспечивающая до половины всей добычи газа на Украине. Очевидцы писали в соцсетях, что удары вызвали масштабное возгорание, заметное на значительном расстоянии. Повреждена также Павлоградская компрессорная станция в Днепропетровской области, где также зафиксирован сильный пожар.

Отмечается, что при полном выводе из строя этих объектов Украина может потерять до 60–70% собственной добычи газа. Такая ситуация, по прогнозам, способна привести к серьезному дефициту топлива в зимний период.

При этом Подоляка считает маловероятным полное выведение из строя газотранспортного узла, однако снижение объемов добычи он назвал очевидным последствием ночных атак.

К слову, ранее Москву обвинили в планах захватить территорию НАТО.