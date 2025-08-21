Маразм за границей крепчает

Москва на протяжении многих лет остается главной мишенью западных обвинений. Так, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что Россия якобы ищет уязвимости в странах НАТО и может "проверить альянс боем".

По его словам, Москва способна попытаться захватить небольшой участок территории альянса, чтобы выяснить, как сработает статья 5 устава НАТО о коллективной обороне. Такой сценарий, по версии военачальника, стал бы проверкой решимости блока и инструментом давления в целях разрушения его единства.

Он подчеркнул, что Россия будто бы стремится внести раскол в Европу и трансатлантическое сообщество, а консенсусная система принятия решений внутри альянса может оказаться слабым местом. Мол, страны не захотят втягиваться в возможный конфликт, что подорвет единство и будет на руку "коварной" Москве.

Эти заявления вписались в общий ряд антироссийской риторики, которая активно циркулирует в западных столицах. Обвинения, не подкрепленные фактами, становятся частью военных доктрин и используются для оправдания новых мер безопасности.

В то же время в Кремле ранее не раз подчеркивали, что у России нет планов нападения на страны НАТО. Владимир Путин в июне назвал подобные разговоры "невероятной ложью" и отметил, что обвинения носят сугубо политический характер.

