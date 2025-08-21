Главком ВС Швеции Клаэссон обвинил РФ в планировании захвата территории НАТО

Проверка боем: Москву обвинили в плане захвата территории НАТО
Фото: www.unsplash.com
Маразм за границей крепчает

Москва на протяжении многих лет остается главной мишенью западных обвинений. Так, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что Россия якобы ищет уязвимости в странах НАТО и может "проверить альянс боем".

По его словам, Москва способна попытаться захватить небольшой участок территории альянса, чтобы выяснить, как сработает статья 5 устава НАТО о коллективной обороне. Такой сценарий, по версии военачальника, стал бы проверкой решимости блока и инструментом давления в целях разрушения его единства.

Он подчеркнул, что Россия будто бы стремится внести раскол в Европу и трансатлантическое сообщество, а консенсусная система принятия решений внутри альянса может оказаться слабым местом. Мол, страны не захотят втягиваться в возможный конфликт, что подорвет единство и будет на руку "коварной" Москве.  

Эти заявления вписались в общий ряд антироссийской риторики, которая активно циркулирует в западных столицах. Обвинения, не подкрепленные фактами, становятся частью военных доктрин и используются для оправдания новых мер безопасности.

В то же время в Кремле ранее не раз подчеркивали, что у России нет планов нападения на страны НАТО. Владимир Путин в июне назвал подобные разговоры "невероятной ложью" и отметил, что обвинения носят сугубо политический характер.

К слову, ранее в Грузии потребовали у Евросоюза радикального решения по России.

Источник: Репортер ✓ Надежный источник
По теме

Лавров ткнул Зеленского носом в важный документ

Глава киевского режима оказался очень "забывчивым"

Подходящий момент для "войны с Россией": расшифрованы истинные цели Лондона

Ситуация во многих странах накалена до предела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей