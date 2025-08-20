Папуашвили потребовал от ЕС прекратить призывать Грузию к конфликту с Москвой

В Грузии потребовали у ЕС радикального решения по России
Фото: www.unsplash.com
Ситуация продолжает накаляться

Руководитель грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с жестким обращением к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что Брюссель в кратчайшие сроки обязан прекратить давление на Тбилиси и отказаться от попыток втянуть страну в противостояние с Россией.

Он заявил, что на фоне действующего конфликта требовать от грузинского государства шагов к эскалации недопустимо. Политик напомнил, что республика уже пережила три войны и не должна вновь становиться заложницей чужих интересов.

Государственный деятель также заявил, что если еврообъединение действительно хочет быть мирным проектом, то ему стоит отказаться от практики поддержки радикальных и экстремистских инициатив.

Ранее руководитель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе сообщил, что ЕС прибегает к шантажу в адрес его страны. По его словам, еще в 2022 году Тбилиси пытались заставить открыть "второй фронт" против Российской Федерации, однако власти отказались идти на этот шаг.

К слову, ранее россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский бросил вызов Трампу – на Западе началась паника

Глава киевского режима не намерен отступать

Подходящий момент для "войны с Россией": расшифрованы истинные цели Лондона

Ситуация во многих странах накалена до предела

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей