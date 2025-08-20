Ситуация продолжает накаляться

Руководитель грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с жестким обращением к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что Брюссель в кратчайшие сроки обязан прекратить давление на Тбилиси и отказаться от попыток втянуть страну в противостояние с Россией.

Он заявил, что на фоне действующего конфликта требовать от грузинского государства шагов к эскалации недопустимо. Политик напомнил, что республика уже пережила три войны и не должна вновь становиться заложницей чужих интересов.

Государственный деятель также заявил, что если еврообъединение действительно хочет быть мирным проектом, то ему стоит отказаться от практики поддержки радикальных и экстремистских инициатив.

Ранее руководитель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе сообщил, что ЕС прибегает к шантажу в адрес его страны. По его словам, еще в 2022 году Тбилиси пытались заставить открыть "второй фронт" против Российской Федерации, однако власти отказались идти на этот шаг.

