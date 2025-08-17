Психиатр назвала лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков

Психиатр назвала лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков
Фото: freepik.com
Достаточно иметь хороших друзей и близких

Самым лучшим способом не стать жертвой мошенников – это воспитывать в себе ощущение собственной значимости, а также развивать крепкие дружеские и семейные узы. Об этом рассказала врач-психиатр Вероника Сысоева. По ее словам, это даст человеку осознание нужности и ценности, что поможет противостоять психологическому воздействию.

Эксперт отметила, что если эти аспекты проработаны, то стать жертвой "винтиком" в чей-то системе практически невозможно. Это действительно способно защитить от пагубного влияния как плохой компании, так и украинских вербовщиков.

Изначально преступники стараются построить с потенциальной жертвой доверительные отношения. Они пытаются придерживаться общих взглядов, демонстрируют аналогичное мировоззрение. И после того, как мошенник становится в жизни человека важной фигурой, он начинает реализовывать свой план. Все это сопряжено с изоляцией персоны от близких и родных.

Ранее стало известно, что украинским вербовщикам удалось массово заставить российских пенсионеров совершать преступления. Некоторых они побуждали изготавливать СВУ и устраивать самоподрыв. 

Источник: NEWS.RU

