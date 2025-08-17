Психиатр назвала лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Самым лучшим способом не стать жертвой мошенников – это воспитывать в себе ощущение собственной значимости, а также развивать крепкие дружеские и семейные узы. Об этом рассказала врач-психиатр Вероника Сысоева. По ее словам, это даст человеку осознание нужности и ценности, что поможет противостоять психологическому воздействию.
Эксперт отметила, что если эти аспекты проработаны, то стать жертвой "винтиком" в чей-то системе практически невозможно. Это действительно способно защитить от пагубного влияния как плохой компании, так и украинских вербовщиков.
Изначально преступники стараются построить с потенциальной жертвой доверительные отношения. Они пытаются придерживаться общих взглядов, демонстрируют аналогичное мировоззрение. И после того, как мошенник становится в жизни человека важной фигурой, он начинает реализовывать свой план. Все это сопряжено с изоляцией персоны от близких и родных.
Ранее стало известно, что украинским вербовщикам удалось массово заставить российских пенсионеров совершать преступления. Некоторых они побуждали изготавливать СВУ и устраивать самоподрыв.
Лидер оценил вероятность неблагоприятного исхода саммита
Чиновник дискредитировал себя из-за сомнительных советов украинскому президенту