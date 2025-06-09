Политик уверен, что Европе страна не угрожает

Венгерский премьер Виктор Орбан во время интервью французскому LCI заявил, что Россия понимает "только язык силы" – это главное правило для ведения любых переговоров с Москвой. По его словам, в первую очередь это означает, что Европа в сложившихся обстоятельствах должна быть сильной.

"Я считаю, что русские понимают только язык силы, и Европа должна быть сильной. Переговоры должны вестись с позиции силы. К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы", – заявил политик.

Орбан указал, что в будущем, когда европейские страны получат более сильные позиции, будет необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией. Тем не менее, в любом случае ЕС потребуется приложить усилия – объединение должно быть сильным вне зависимости от того, движется ли оно с РФ в одном направлении или идет против.

Премьер также полагает, что сейчас нет рисков для начала всеобщей войны в Европе, потому что "русские слишком слабы для этого". Он утверждает, что по сути страна до сих пор не смогла одолеть Украину, не говоря о нападении на НАТО.

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