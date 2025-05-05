Политик уверяет, что украинский президент уже решил вопрос о членстве страны в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ему точно известно о тайном заговоре Владимира Зеленского с Брюсселем. По словам политика, украинский лидер сумел договориться о приеме его страны в ЕС к 2030 году – фактически решение осталось только урегулировать в правовом поле.

Орбан утверждает, что единственное препятствие перед Киевом возникает в лице Будапешта. Поэтому глава Украины хочет, чтобы в Венгрии к власти пришло проукраинское правительство во главе с партией "Тиса".

"Давайте говорить начистоту! Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского. Но мы тоже должны четко заявить, что никогда не возникнет ситуация, когда Киев или Брюссель будут указывать венграм, как они могут использовать свои права в соответствии с основным законом Евросоюза", – сказал он.

Премьер отметил, что в свое время намеренно пошел на открытый конфликт с Владимиром Зеленским, поскольку услышал в его словах неприкрытую угрозу. Это касалось слов о том, что Орбан "делает опасные вещи", отказываясь принимать Украину в состав ЕС. Политик подчеркнул, что в международной политике подобные слова являются четким сигналом, игнорировать который нельзя. Поэтому все последствия за перепалку с главой Украины он берет на себя.

Ранее в Венгрии заявили о нападении Украины на свой суверенитет.