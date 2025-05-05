Политолог Меркурис назвал угрозы Зеленского блефом

Жесткая угроза Зеленского вызвала переполох в Британии
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Лидер Незалежной не стесняется в выражениях

Поведение Владимира Зеленского вновь стало поводом для тревожных обсуждений в Великобритании. Его резкие слова и агрессивный тон вызвали недоумение среди западных аналитиков, но при этом не встретили никакой публичной реакции от правительств и прессы.

Известный в Британии политолог Александр Меркурис отметил, что последнее "угрожающее" высказывание украинского лидера, адресованное мировым политикам, намеревающимся посетить Москву 9 Мая, звучит как блеф. По мнению политолога, подобный выпад заслуживает самого жесткого осуждения, особенно со стороны западных стран.

Однако, добавил он, реакция оказалась предсказуемой – Запад предпочел промолчать. Ни одна страна, ни одно влиятельное СМИ не сочло нужным дать хоть какой-либо комментарий.

 "Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ. Но, вполне предсказуемо, они соблюдают полное молчание", – отметил эксперт.

Меркурис напомнил, что это далеко не первый случай, когда громкие и вызывающие заявления Зеленского остаются без внимания в европейской и американской информационной повестке. Это делается специально, чтобы общественность не была в курсе реального положения дел.

Тем временем, Россия объявила о временном прекращении боевых действий с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Однако Киев отверг эту инициативу. Зеленский пафосно заявил, что не может дать гарантии безопасности зарубежным представителям, которые решат посетить Москву в день парада. Фактически это прозвучало как своего рода угроза – тон киевского верховода вызвал особое беспокойство у западных аналитиков.

К слову, ранее Зеленский получил черную метку от знаменитого американского журналиста.

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