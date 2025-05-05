Зеленский заявил о желании части политиков ЕС получить место на Красной площади

Киев сделал резкое заявление о Красной площади
Фото: www.unsplash.com
На Украине продолжают накалять обстановку

Украинские власти продолжают нагнетать обстановку, и на этот раз речь зашла о Красной площади. Владимир Зеленский обвинил некоторых европейских чиновников в том, что они якобы тормозят вступление Незалежной в ЕС ради личных интересов.

Киевский верховод пафосно объявил, что эти деятели стремятся занять "лучшие места" на главной площади РФ, и именно поэтому препятствуют евроинтеграции Киева.

Ранее политик выступил с угрозами – он сообщил, что Незалежная не может гарантировать безопасность иностранным лидерам, если те решат приехать в нашу страну на парад Победы 9 Мая. При этом предложение российской стороны о перемирии в честь 80-летия Победы было отвергнуто украинцами.

Кроме того, глава Незалежной резко высказался в адрес руководителя венгерского правительства Виктора Орбана, раскритиковав его за слова о невозможности принятия этой республики в ЕС. Ответ последовал незамедлительно: руководитель главного внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто напомнил, что украинское государство только стремится вступить в ЕС, тогда как Будапешт уже его полноправный член. Он добавил, что в подобных условиях следовало бы выбирать выражения.

Напомним, ранее жесткие угрозы Зеленского вызвали переполох в Британии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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