Киев настроен решительно

Киевский режим продолжает идти по пути разрушения, и его действия все больше напоминают тактику государства-террориста. Комментируя нынешнее положение дел, советник патриарха протоиерей Николай Балашов отметил, что украинские власти стремятся навеки закрепить противостояние с Россией.

Он пояснил, что постановление Госслужбы Украины по этнополитике, объявившей каноническую Украинскую православную церковь якобы аффилированной с Русской православной церковью, стало очередной попыткой удушить истинное православие. По его словам, такие шаги направлены на "отмену" многовековой истории и духовной культуры, а также на "разрушение всего", что связывало народы исторической Руси.

Священнослужитель подчеркнул, что киевский режим с пугающим напором стремится сделать конфликт "вечным" и необратимым.

При этом хорошо известно, что украинский режим не только оказывает беспрецедентное давление на церковь, но продолжает наносить удары по мирным городам, фактически подтверждая свою кровожадную сущность.

Священнослужитель выразил уверенность, что жуткие планы Киева обречены на провал, поскольку гонителям православия не удастся достичь своей цели – народная вера и историческая память сильнее любых политических решений.

