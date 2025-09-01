Бывший лидер Украины рассказал, чем занимался на высоком посту

Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с громким политическим заявлением. Он рассказал, что в период своего правления уделял особое внимание вопросу сближения украинского государства с Европейским союзом.

По его словам, работа велась целенаправленно, и конечной целью он видел вступление Украины в ЕС. Однако, как подчеркнул бывший глава государства, европейские партнеры в ходе переговоров нередко вели себя некорректно, проявляли непонимание к экономическим трудностям страны и нередко демонстрировали высокомерие.

Янукович отметил, что Украина на тот момент находилась в сложной финансовой ситуации, и он рассчитывал на большее понимание со стороны Европы. Но, по его мнению, диалог часто сводился к давлению и игнорированию объективных проблем, что осложняло процесс сближения.

В то же время президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что именно стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из ключевых причин нынешнего кризиса. Ранее он также напомнил, что в 2014 году в результате государственного переворота было отстранено законное руководство страны, которое выступало против вступления в альянс.

К слову, ранее было сделано жуткое заявление о вечном конфликте между Россией и Незалежной.