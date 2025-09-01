ЕС проявлял высокомерие в вопросе сближения с Украиной - Янукович

Янукович сделал громкое политическое заявление
Виктор Янукович. Фото: President.gov.ua/wikimedia.org
Бывший лидер Украины рассказал, чем занимался на высоком посту

Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с громким политическим заявлением. Он рассказал, что в период своего правления уделял особое внимание вопросу сближения украинского государства с Европейским союзом.

По его словам, работа велась целенаправленно, и конечной целью он видел вступление Украины в ЕС. Однако, как подчеркнул бывший глава государства, европейские партнеры в ходе переговоров нередко вели себя некорректно, проявляли непонимание к экономическим трудностям страны и нередко демонстрировали высокомерие.

Янукович отметил, что Украина на тот момент находилась в сложной финансовой ситуации, и он рассчитывал на большее понимание со стороны Европы. Но, по его мнению, диалог часто сводился к давлению и игнорированию объективных проблем, что осложняло процесс сближения.

В то же время президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что именно стремление Запада втянуть Украину в НАТО стало одной из ключевых причин нынешнего кризиса. Ранее он также напомнил, что в 2014 году в результате государственного переворота было отстранено законное руководство страны, которое выступало против вступления в альянс.

К слову, ранее было сделано жуткое заявление о вечном конфликте между Россией и Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Заменили на двойника: новые подробности о "смерти" Трампа

Американского лидера, как подозревает общественность, уже нет в живых

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей