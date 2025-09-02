Инструктор ВСУ: российские дроноводы научились брать села без личного состава

Побеждают без людей: на Украине ужаснулись новой тактике ВС РФ
Картинка: сгенерировано ИИ
На фронте продолжаются ожесточенные бои

Российские войска все активнее используют беспилотники на линии боевого соприкосновения. По словам инструктора ВСУ Антона Черного, их работа настолько плотная и точная, что населенные пункты порой берутся практически без участия штурмовых подразделений.

Он объяснил, что отдельные группы операторов создают зоны сплошного поражения, где дроны фактически выполняют задачу по вытеснению противника. Всушник подчеркнул: в ряде случаев этого хватает, чтобы взять под контроль село или укрепленный участок.

Украинский инструктор добавил, что плотность ударов беспилотников настолько велика, что бойцам ВСУ приходится часами находиться в укрытиях. По его словам, иногда ситуация доходит до того, что военные испытывают сильную жажду и вынуждены утолять ее, выжимая влажные салфетки.

Такая тактика меняет характер боевых действий на отдельных направлениях. Наши штурмовые группы удается сохранить, а главную роль начинают играть операторы беспилотных систем – ВС РФ побеждают даже без участия людей в боях.

К слову, ранее четкий сигнал Владимира Путина Западу описали одной фразой.

Источник: YouTube-канал Alpha media ✓ Надежный источник
По теме

На Западе закатили истерику из-за беспрецедентного шага Путина

За действиями нашего президента наблюдают во всем мире

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей