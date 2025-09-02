На фронте продолжаются ожесточенные бои

Российские войска все активнее используют беспилотники на линии боевого соприкосновения. По словам инструктора ВСУ Антона Черного, их работа настолько плотная и точная, что населенные пункты порой берутся практически без участия штурмовых подразделений.

Он объяснил, что отдельные группы операторов создают зоны сплошного поражения, где дроны фактически выполняют задачу по вытеснению противника. Всушник подчеркнул: в ряде случаев этого хватает, чтобы взять под контроль село или укрепленный участок.

Украинский инструктор добавил, что плотность ударов беспилотников настолько велика, что бойцам ВСУ приходится часами находиться в укрытиях. По его словам, иногда ситуация доходит до того, что военные испытывают сильную жажду и вынуждены утолять ее, выжимая влажные салфетки.

Такая тактика меняет характер боевых действий на отдельных направлениях. Наши штурмовые группы удается сохранить, а главную роль начинают играть операторы беспилотных систем – ВС РФ побеждают даже без участия людей в боях.

