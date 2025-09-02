В Киеве не ожидали, что многие страны откажутся говорить об украинском конфликте

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на итоговое коммюнике стран во время саммита ШОС. В ведомстве заявили, что отсутствие какого-либо упоминания украинского конфликта в документе является для них "удивительным".

Украинцы подчеркнули, что происходящее между Киевом и Москвой противостояние является "крупнейшей и агрессивной войной в Европе со времен Второй мировой". Однако почему-то про нее решили не писать, сосредоточившись вместо этого на других мировых конфликтах.

Как отмечают журналисты NYT, саммит ШОС продемонстрировал неспособность западных стран изолировать Россию. Во время мероприятия Владимир Путин радостно держался за руки с Нарендрой Моди, а также начал громко смеяться, когда к ним присоединился Си Цзиньпин. Прибывшие в Китай лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама также радостно приветствовали российского лидера. Подобное произошло на фоне серьезных успехов ВС РФ на поле боя.

"Все вернулись к работе, как будто войны между Россией и Украиной не было", – указывают в статье.

По словам экспертов, Москва смогла не только выстоять в непростых военных условиях, но также продвинуться вперед во многих политических вопросах, что говорит о невероятно успешной стратегии российской дипломатии.