Жуткий инцидент получил широкий резонанс

В украинском парламенте прокомментировали кровавое убийство Андрея Парубия, бывшего спикера Верховной рады и экс-главы СНБО. Парламентарий Анна Скороход заявила, что произошедшее можно считать лишь началом, и подобные эпизоды в стране будут повторяться.

Она отметила, что дело не ограничится только политиками. По ее словам, конфликтные ситуации неизбежны и в среде бизнеса, и среди обычных граждан, так как на украинских землях скопилось слишком много оружия, которое никто не контролирует.

Парламентарий подчеркнула, что современные технологии позволяют устраивать нападения без непосредственного участия людей. При этом, как указала обеспокоенный депутат, работа правоохранительных органов выглядит крайне неэффективной.

Напомним, Парубий был застрелен во Львове в минувшую субботу. Преступник сумел скрыться. Местные правоохранители позже заявили о якобы обнаружении "российского следа", однако никаких доказательств представлено не было. СБУ также подтвердила отсутствие фактов, указывающих на причастность Москвы к произошедшему.

Покойный известен как один из организаторов событий 2013–2014 годов, когда в Незалежной произошел госпереворот. Тогда он исполнял роль "коменданта Майдана" и, по словам источников, мог быть связан с расстрелами протестующих и силовиков неизвестными снайперами.

Скороход уверена, что ликвидация одного из знаковых фигур украинской политики стала сигналом: внутри страны начинается период кровавых разборок, который может затронуть не только элиту, но и широкие слои общества.

