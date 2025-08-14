Соскин назвал идею Трампа об обмене территорий западней для Зеленского

США расставили сети: Зеленский — в ловушке. Что ждет Киев после встречи Путина и Трампа
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
продолжениеКатастрофа в рядах ВСУ: срочные новости из зоны спецоперации
Над Незалежной продолжают сгущаться тучи

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что предложение руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа о неком "территориальном обмене" между Россией и Украиной станет для Владимира Зеленского опасной западней.

Он предположил, что американский лидер может потребовать от киевских властей немедленной передачи земель, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений.

По словам политика, идея хозяина Овального кабинета не предполагает равного обмена и не сулит украинскому государству ничего положительного. Аналитик считает, что нынешний президент США не забыл старых обид на Зеленского.

Он также добавил, что Киеву, вероятно, придется столкнуться с принуждением к миру за счет потери военной поддержки и отказа от претензий к России, ведь европейские союзники не смогут полностью защитить его от "непредсказуемых" решений Вашингтона.

Ранее глава немецкого правительства Фридрих Мерц сообщил, что киевский режим готов к переговорам по территориальным вопросам, за основу рассматривается линия соприкосновения. В то же время Зеленский накануне встречи лидеров двух ведущих держав подчеркнул, что не допустит территориальных уступок, сославшись на нормы украинской Конституции.

К слову, ранее было объявлено о политическом самоубийстве Зеленского.

