В Латвии задержан заступившийся за русскоязычных депутат Росликов

Парламентария в неизвестном направлении увезли правоохранители

В Латвии задержали политика, выступившего в защиту русскоязычного населения. Речь идет об Алексее Росликове – экс-депутате парламента и действующем члене Рижской думы. По информации его приближенных, государственного деятеля задержали утром 16 июня, и в настоящий момент он находится под стражей.

Причиной преследования стали его публичные высказывания в поддержку русского языка и критика политики властей в отношении русскоязычных граждан. Как сообщили местные спецслужбы, против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинениям в якобы содействии нашей стране и разжигании межнациональной розни.

5 июня, выступая на заседании Сейма, политик резко осудил действия властей, направленные против русскоязычного населения. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала.

В своей речи государственный деятель эмоционально выразил обеспокоенность возможной полной маргинализацией русской культуры в Латвии, задав вопрос, не запретят ли в будущем даже давать детям русские имена.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев поддержал опального депутата, отметив, что он "по-русски и прямо" дал отпор тем, кто проявляет откровенную русофобию.

К слову, ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение против России.