Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В Латвии задержали политика, выступившего в защиту русскоязычного населения. Речь идет об Алексее Росликове – экс-депутате парламента и действующем члене Рижской думы. По информации его приближенных, государственного деятеля задержали утром 16 июня, и в настоящий момент он находится под стражей.
Причиной преследования стали его публичные высказывания в поддержку русского языка и критика политики властей в отношении русскоязычных граждан. Как сообщили местные спецслужбы, против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинениям в якобы содействии нашей стране и разжигании межнациональной розни.
5 июня, выступая на заседании Сейма, политик резко осудил действия властей, направленные против русскоязычного населения. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала.
В своей речи государственный деятель эмоционально выразил обеспокоенность возможной полной маргинализацией русской культуры в Латвии, задав вопрос, не запретят ли в будущем даже давать детям русские имена.
Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев поддержал опального депутата, отметив, что он "по-русски и прямо" дал отпор тем, кто проявляет откровенную русофобию.
К слову, ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение против России.
Киевский режим ни перед чем не остановится
Киевский лидер находится в тяжелом эмоциональном состоянии