Глава Белого дома сделал хамский выпад в адрес Москвы

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп сделал резкий выпад в адрес российского лидера Владимира Путина и рассказал, чем ему "не угодил" главнокомандующий нашей страны. Руководитель США заявил, что российский коллега "подвел его" в вопросе урегулирования конфликтной ситуации, продолжающейся на территории украинского государства.

На пресс-конференции в Лондоне, прошедшей вместе с руководителем британского правительства Киром Стармером, американский президент подчеркнул, что именно на отношения с Путиным он возлагал особые надежды, считая украинский кризис одним из самых простых для решения. Однако ситуация оказалась куда сложнее, чем он ожидал.

Хозяин Овального кабинета неожиданно объявил, что за время своего возвращения в Белый дом ему уже удалось закрыть "семь военных конфликтов" в разных регионах мира. Но именно украинский вопрос стал исключением. Он заявил, что ожидал скорого прогресса, но вместо этого столкнулся с непредсказуемыми трудностями. Американский лидер подчеркнул, что чувствует разочарование.

"Путин меня действительно подвел… Посмотрим, чем это обернется", – посетовал хозяин вашингтонской администрации.

При этом в начале сентября главнокомандующий РФ в своих выступлениях отмечал, что прекращение боевых действий возможно, если удастся договориться о взаимоприемлемых условиях. Путин напоминал, что Москва не раз пыталась урегулировать конфликт мирным путем, однако эти усилия были сорваны.

