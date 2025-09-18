Курс рубля
Жена американского президента Дональда Трампа Мелания во время визита в Великобританию послала неожиданный сигнал Владимиру Путину, надев на себя платье желтого цвета. Модель дала понять, что, вопреки заявлениям своего супруга, она радикально относится к украинскому конфликту.
После публикации фотографий из замка публика заподозрила, что первая леди заранее договорилась с королевой Камиллой по поводу вечерних нарядов. Женщины надели на себя платья, которые в тандеме демонстрировали цвета украинского флага. И учитывая, что основной темой встречи был конфликт на Украине, а супруги глав государств всегда ходили вместе, это выглядело как намеренная политическая акция.
Как сообщает женский журнал "Клео.ру", Мелания облачилась в наряд от Carolina Herrera – одного из своих самых любимых брендов. До этого она была в фиолетовом костюме – традиционном цвете, который символизирует уважение к королевской семье.
До этого Дональд Трамп уверял Владимира Путина, что его супруга – "очень умная женщина", которая придерживается нейтральной позиции по украинскому кризису. Однако вместе с этим американская пресса сообщала, что первую леди возмущают бомбежки Украины. Она также отправляла главе России личное письмо, в котором просила подумать об украинских детях.
Впрочем, обращение не повлияло на действия российской армии. Вскоре после этого по Украине был нанесен массированный удар, что западные СМИ назвали оскорблением Мелании и Дональда Трампов со стороны Путина.
