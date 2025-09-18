Трамп трижды унизил короля Британии во время визита

Лидер не просто так устроил провокацию с монархом

Визит американского президента Дональда Трампа в Лондон обернулся скандалом – западные журналисты обратили внимание, что лидер трижды грубо нарушил королевский протокол, чем серьезно унизил Карла III. По мнению аналитиков, так глава США хотел продемонстрировать свое доминирующее положение не только над Великобританией, но и Европой в целом.

Сперва Трамп заставил ждать встречавших его принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Британскую делегацию подогнали к месту за пять минут до назначенного времени, чтобы оказать американскому президенту торжественный прием. Однако политик решил заставить всех ждать и приземлился на 15 минут позже согласованного времени – подобное в считается непозволительным поведением в отношении королевских особ.

Затем Трамп во время совместного подъема по лестнице намеренно похлопал Карла III по спине. Согласно протоколу, делать это категорически запрещено – прикасаться к монарху можно только в том случае, если он первый проявил инициативу.

Напоследок глава США продемонстрировал свое отношение к короне, когда отдал предпочтение сопровождающему глав государств гвардейцу в Виндзором замке. Во время осмотра почетного караула Трамп начал вести с ним активную беседу, пока король Британии унизительно семенил позади.

Как отмечают эксперты, американский президент не в первый раз приезжает в Лондон, а также имеет большой политический опыт, поэтому не знать об особенностях королевского протокола и этикета он не мог. Они полагают, что лидер действовал намеренно, пытаясь показать, кто в доме хозяин.