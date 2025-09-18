Пережил инсульт: названа вероятная причина слабоумия у Трампа

В последнее время республиканец стал допускать больше неточностей и оговорок в публичных выступлениях

На Западе растет беспокойство по поводу состояния здоровья американского президента Дональда Трампа. Эксперты бьют тревогу и настаивают, что у 79-летнего главы США прогрессируют признаки слабоумия. В Белом доме опровергают эти сплетни, утверждая, что лидер успешно проходит когнитивные тесты, но этому верят далеко не все.

Британский доктор Гарет Най заявил, что Трамп, вероятно, пережил несколько микроинсультов, которые негативно сказались на его ментальном здоровье. В последнее время президент все чаще привлекает внимание к своей посиневшей руке, которую крайне неудачно замазывают тональным кремом. По словам специалиста, это указывает на серьезные сосудистые проблемы, а неспособность скрыть синяк и вовсе демонстрирует сложности с критическим мышлением у главы США.

"Список принимаемых лекарств, синяки, похожие на следы внутривенных инъекций, и общее изменение внешнего вида позволяют предположить, что президент Трамп страдал от микроинсультов, иначе говоря транзиторных ишемических атак, но убедительных доказательств, подтверждающих это, нет", – отметил специалист.

Как известно, сейчас Трамп пьет лекарства для стабилизации уровня давления и холестерина в крови, что для его возраста – норма. Тем не менее, не исключено, что в его истории болезни были серьезные рецидивы, которые сказались на качестве мозговой работы.

Ранее в Сети заговорили об обострении деменции у Трампа из-за его оговорок перед встречей с Путиным.