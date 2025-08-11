"Деменция обострилась": Трамп дважды оконфузился перед встречей с Путиным

Глава США пошел по стопам своего предшественника

Американский президент Дональд Трамп неожиданно подогрел слухи о своем психическом нездоровье. Во время выступления перед журналистами глава США дважды оконфузился, допустив нелепые оговорки.

Первая касалась его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Трамп заявил, что уже в эту пятницу он поедет "в Россию", чтобы провести переговоры по урегулированию украинского конфликта. В действительности, как известно, встреча между лидерами запланирована на Аляске, ранее входящей в состав России. Вскоре американские журналисты поспешили объяснить это заявление, указав, что никаких изменений нет, а президент попросту оговорился.

Однако это не было единственной оплошностью Трампа. Позже он сказал, что Украина в конфликте потеряла очень значимые территории, но перепутал море и океан.

"Россия оккупировала значительную часть Украины, они оккупировали значимую территорию, мы попытаемся забрать часть этих территорий обратно для Украины, но они взяли слишком значимую территорию. Они забрали огромную часть океанского побережья, это наиболее ценная часть собственности", – заявил глава США.

После ряда подобных заявлений и недавнего обследования Трампа на предмет когнитивных нарушений в Сети заговорили, что у лидера, вероятно, такие же возрастные проблемы, как были у Джо Байдена в конце президентского срока.

"И этот человек еще что-то на Байдена говорил",

"Теперь и у этого деменция обострилась. Это на них так пост президента США влияет?",

"Забыл с утра таблетки принять, вот и откинуло назад лет так на 150, что Аляска снова Россией стала", – шутят пользователи.

Ранее психиатры заявили о резком ухудшении состояния Дональда Трампа.