В США задержали кортеж Макрона ради проезда Трампа, президент пошел пешком

В Нью-Йорке произошел унизительный инцидент с руководителем Пятой республики Эмманюэлем Макроном. Его кортеж был остановлен полицией вместе с другими машинами, так как улицы перекрыли для проезда кортежа хозяина Белого дома Дональда Трампа, направлявшегося к штаб-квартире ООН, где проходила 80-я Генассамблея.

Чтобы разрешить ситуацию, начальник парижской администрации начал прямо на улице звонить своему американскому коллеге с просьбой о помощи.

В разговоре он отметил, что стоит прямо на улице, так как движение полностью перекрыто. Несмотря на звонок, дорогу открыли лишь для пешеходов, и французскому президенту пришлось отправиться пешком к посольству Франции.

"Представь, я стою здесь, на улице, потому что для тебя все перекрыто", – жалобно проговорил политик в трубку.

Этот неожиданный эпизод, разумеется, вызвал самый живой интерес у прохожих: Макрон не упустил возможности сфотографироваться с людьми, которые встретились ему по пути. Видео с места происшествия быстро разлетелось по соцсетям, став одной из самых обсуждаемых тем дня. Многие теряются в догадках, была ли это досадная ошибка или спланированная акция.

