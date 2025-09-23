Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В Пенсильвании во время пребывания польского руководителя Кароля Навроцкого случился необычный инцидент. В храме для католиков города Дойлстауна некий нарушитель порядка в рясе попытался приблизиться к лидеру республики.
Происшествие произошло во время богослужения. Странного человека вывели прямо из алтарной части. Народ успокоили, позже заявив, что у того не было оружия, и сопротивления он не оказал.
Известный местный журналист Михал Водзиньский, наблюдавший за происходящим, пояснил, что этого человека знают в местной польской общине. Ранее он уже вмешивался в службу, пытаясь ее сорвать, но впервые выдал себя за священнослужителя.
После задержания нарушителя передали сотрудникам службы безопасности.
Напомним, что визит польского президента на американские земли связан с его участием в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заседания которой проходят в Нью-Йорке.
К слову, ранее стало известно, что у поляков сильно меняется отношение к России.
Запад продолжает атаковать нашу страну