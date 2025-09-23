К президенту Польши в церкви в США пытался прорваться неизвестный мужчина

Многие сильно напряглись из-за происходящего

В Пенсильвании во время пребывания польского руководителя Кароля Навроцкого случился необычный инцидент. В храме для католиков города Дойлстауна некий нарушитель порядка в рясе попытался приблизиться к лидеру республики.

Происшествие произошло во время богослужения. Странного человека вывели прямо из алтарной части. Народ успокоили, позже заявив, что у того не было оружия, и сопротивления он не оказал.

Известный местный журналист Михал Водзиньский, наблюдавший за происходящим, пояснил, что этого человека знают в местной польской общине. Ранее он уже вмешивался в службу, пытаясь ее сорвать, но впервые выдал себя за священнослужителя.

После задержания нарушителя передали сотрудникам службы безопасности.

Напомним, что визит польского президента на американские земли связан с его участием в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заседания которой проходят в Нью-Йорке.

К слову, ранее стало известно, что у поляков сильно меняется отношение к России.