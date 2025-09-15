Euractiv: в ЕС выступают за полный запрет выдачи виз россиянам

Россиян больше не пустят: Европа готовит радикальное решение по визам
Фото: unsplash.com
Европейцев возмущает, что российские граждане могут спокойно путешествовать в военное время

В свете принятия нового санкционного пакета некоторые европейские страны выступают за полный запрет выдачи виз российским туристам. Такие меры хотят ввести на фоне обострения в отношениях с Россией, а также рекордного за три года наплыва россиян в Европу минувшим летом.

Пока в 19-ом санкционном пакете речь идет лишь об ужесточении правил выдачи виз. Однако если более радикальные страны смогут получить большинство на голосовании по мерам, то не исключено, что разрешение на въезд в Европу российские туристы в ближайшее время не получат.

"Если этот вариант будет одобрен, это будет означать гармонизацию правил въезда во всем блоке", – сообщают журналисты.

Большинство приграничных стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничили выдачу виз российским гражданам, за редкими исключениями. Например, такое решение приняли Польша, страны Балтии, Чехия и Финляндия.

Однако страны, которые рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков, такие как Италия, Испания, Греция и Франция и Венгрия, были относительно либеральны в выдаче виз россиянам – благодаря этому за весь 2024 год более полумиллиона граждан России получили шенген, что значительно превышает значения 2023 года. 

Источник: Euractiv

