Польский чиновник обвинил Калининград в заглушке сигнала GPS

Основной целью назвали желание посеять хаос в стране

Польские министры заявили, что ежедневно республика сталкивается с 20-50 попытками нанести киберудар по критически важной инфраструктуре. В последнее время особенную активность фиксируют со стороны Калининградской области – утверждается, что в эксклаве пытаются глушить сигнал GPS для всех самолетов, пролетающих над этим районом.

Заместитель министра по цифровым технологиям Дариуш Стандерски говорит, что за последний год Польша зафиксировала до 30 случаев глушения в непосредственной близости от Калининграда. Западные разведки также считают, что Россия ответственна за глушение сигнала GPS самолета, на борту которого в марте 2024 года находился Грант Шаппс, тогдашний министр обороны Великобритании, возвращавшийся из Польши.

"Польские власти не считают, что Россия нацеливается на конкретные самолеты, а скорее на общее нарушение связи. Мы видим, что иногда это просто шум в сигнале, а иногда сигнала вообще нет", – сказал Стандерски.

Также чиновник уверяет, что некоторые время назад российские хакеры хотели отключить водоснабжение в крупном польском городе. Это была одна из самых масштабных хакерских операций с 2022 года. Министр рассказал, что злоумышленников удалось остановить до того, как они смогли осуществить задуманное.

Как известно, сейчас в большинстве российских регионов власти блокируют сигналы GPS в целях обеспечения безопасности граждан. Мера помогает противодействовать беспилотникам и не допускать попадания их по намеченным целям.