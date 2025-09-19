Польский чиновник обвинил Калининград в заглушке сигнала GPS

В Польше объявили об атаке со стороны Калининграда
Фото: unsplash.com
Основной целью назвали желание посеять хаос в стране

Польские министры заявили, что ежедневно республика сталкивается с 20-50 попытками нанести киберудар по критически важной инфраструктуре. В последнее время особенную активность фиксируют со стороны Калининградской области – утверждается, что в эксклаве пытаются глушить сигнал GPS для всех самолетов, пролетающих над этим районом.

Заместитель министра по цифровым технологиям Дариуш Стандерски говорит, что за последний год Польша зафиксировала до 30 случаев глушения в непосредственной близости от Калининграда. Западные разведки также считают, что Россия ответственна за глушение сигнала GPS самолета, на борту которого в марте 2024 года находился Грант Шаппс, тогдашний министр обороны Великобритании, возвращавшийся из Польши.

"Польские власти не считают, что Россия нацеливается на конкретные самолеты, а скорее на общее нарушение связи. Мы видим, что иногда это просто шум в сигнале, а иногда сигнала вообще нет", – сказал Стандерски.

Также чиновник уверяет, что некоторые время назад российские хакеры хотели отключить водоснабжение в крупном польском городе. Это была одна из самых масштабных хакерских операций с 2022 года. Министр рассказал, что злоумышленников удалось остановить до того, как они смогли осуществить задуманное.

Как известно, сейчас в большинстве российских регионов власти блокируют сигналы GPS в целях обеспечения безопасности граждан. Мера помогает противодействовать беспилотникам и не допускать попадания их по намеченным целям.

Источник: Financial Times

"Опасный порог": Зеленского поставили перед жестким выбором – вариантов два

Политику становится все сложнее лавировать

"Путин подвел": Трамп рассказал, чем ему не понравился президент России

Глава Белого дома сделал хамский выпад в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей