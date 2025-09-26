Эрдоган поговорил с Трампом и сделал заявление по Украине

Эрдоган поговорил с Трампом и сделал заявление по Украине
Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Турецкий лидер держит руку на пульсе

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме сделал заявление по ситуации, сложившейся на украинских землях.

Он заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта в Незалежной. Сообщается, что на переговорах лидеры США и Турции обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональной безопасности.

Возвращаясь из вашингтонской администрации, турецкий лидер отметил, что боевые действия между Москвой и Киевом наносят ущерб не только двум странам, но и всему миру.

Он подчеркнул, что турецкие власти стремятся к тому, чтобы вооруженные столкновения завершились и наступил период мира и стабильности.

По словам турецкого лидера, уже достигнутые результаты показывают, что работа Турции не была напрасной. В качестве примера своих достижений он назвал запуск зернового коридора через Черное море, проведение переговоров в Стамбуле и обмен пленными.

Руководитель Турции подчеркнул, что его страна намерена продолжать усилия до тех пор, пока не прекратится кровопролитие.

К слову, ранее стало известно, что Зеленский натворил за спиной Трампа.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Американские генералы в панике: глава Пентагона созывает экстренное собрание

Подобного в американской истории еще не было

Европа передала послание России: чиновники провели тайную встречу в Москве

В ЕС уверены, что российское командование намеренно отдало приказ устроить воздушные провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей