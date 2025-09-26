Турецкий лидер держит руку на пульсе

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме сделал заявление по ситуации, сложившейся на украинских землях.

Он заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта в Незалежной. Сообщается, что на переговорах лидеры США и Турции обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональной безопасности.

Возвращаясь из вашингтонской администрации, турецкий лидер отметил, что боевые действия между Москвой и Киевом наносят ущерб не только двум странам, но и всему миру.

Он подчеркнул, что турецкие власти стремятся к тому, чтобы вооруженные столкновения завершились и наступил период мира и стабильности.

По словам турецкого лидера, уже достигнутые результаты показывают, что работа Турции не была напрасной. В качестве примера своих достижений он назвал запуск зернового коридора через Черное море, проведение переговоров в Стамбуле и обмен пленными.

Руководитель Турции подчеркнул, что его страна намерена продолжать усилия до тех пор, пока не прекратится кровопролитие.

