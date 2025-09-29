В ГД раскрыли ответ на поставки ракет Tomahawk Украине

Отношения между странами рискуют рухнуть до исторического минимума

Американские чиновники, которые всерьез задумываются о возможности передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по России, должны осознавать последствия этого шага – в результате подобных действий отношения между Москвой и Вашингтоном достигнут своего исторического минимума. В этом уверен депутат ГД Дмитрий Белик.

Напомним, ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп, вероятно, не против дальнобойных атак по российской территории, однако решения по поводу передачи Tomahawk он еще не принял.

По словам российского законодателя, американцы должны осознавать последствия подобного шага. Если они все дадут украинцам настолько грозное оружие, то это будет не просто демарш, а понижение до минимума отношений между Россией и США.

Тем не менее, сейчас, полагает Белик, переживать не стоит, поскольку подобные заявления являются игрой для западной аудитории и попыткой подбодрить Киев в свете провалов на фронте и в мирных инициативах. Также США хотят таким образом понаблюдать за российской реакцией, пытаясь повысить ставки в давлении на РФ.

"Американцы никогда не передавали Tomahawk третьим странам, которой в том числе является и Украина. Эти ракеты они использовали для расправы с неугодными, но Россия в эту категорию не входит",

– подытожил законодатель.