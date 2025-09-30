Дальнобойное оружие рискует появиться в арсенале украинцев в ближайшее время

Американское руководство, несмотря на заявления о разрешении ВСУ бить вглубь российских территорий, не спешит принимать решение о передаче дальнобойных ракет Tomahawk. Как ранее заявил Кит Келлог, этот вопрос еще находится на рассмотрении у Дональда Трампа. Источники американских СМИ, напротив, утверждают, что глава США ответил отказом.

Военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что Tomahawk могут оказаться в арсенале Украины в ближайшем будущем – скорее это вопрос времени. Однако сейчас украинская армия не может их принять, поскольку не обладает достаточной технической базой.

Подходящих кораблей для транспортировки Tomahawk у Киева нет. В теории они могут переоборудовать два турецких корвета, но вряд ли это увенчается успехом. На данный момент ВСУ стараются использовать "Нептуны", хотя уже готовятся к потенциальным поставкам американского вооружения.

"США хотят переправить ракеты через НАТО, это одна семейка. Перепродадут Британии, те – Германии, а ФРГ – Украине", – раскрыл Дандыкин возможную обходную схему поставок ракет.

Ранее в России рассказали, к каким последствиям приведет передача Tomahawk Украине.