Соглашение между странами может быть достигнуто в ближайшее время

Украинский глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что до окончания боев между Россией и Украиной осталось недолго – примерный диапазон составляет 2-12 месяцев. Он напомнил, что любой военный конфликт заканчивается либо миром, либо капитуляцией.

По словам чиновника, гарантия, что сторонам придется достигнуть мирного соглашения, составляет 100%. Конечно, для украинцев идеальный вариант – просто добиться прекращения огня, но такое развитие событий практически исключено.

"Все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны дипломатическим путем вполне возможно", – заявил он.

Такое заявление Ким сделал на фоне взаимного обмена массированными ударами между Россией и Украиной. До этого в Киеве заявили, что российские военные выпустили по стране почти 550 средств поражения, из которых большинство – ракеты. ВСУ, в свою очередь, устроили массовый налет дронов на российские регионы, задействовав при этом рекордное за последнее время количество техники. По данным Минобороны РФ, сбить удалось 251 летательный аппарат, больше всего над Крымом и Курской областью.

Ранее западные СМИ сообщили, что ВС РФ фактически уничтожили ключевые военные объекты на Украине.