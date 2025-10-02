FT: ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты на Украине

Ключевые военные объекты на Украине уничтожены: объявлено о триумфе России
Фото: соцсети
Киев в панике из-за технологического прорыва в российском ВПК

Украинские и западные чиновники бьют тревогу – российские войска в последнее время смогли настолько эффективно модернизировать собственные ракеты, что противовоздушная оборона ВСУ перестала справляться с их натиском. По сообщениям Financial Times, в результате фактически все ключевые военные объекты на Украине были уничтожены.

Источники утверждают, что РФ улучшила свои "Искандеры" и "Кинжалы", которые теперь сперва следуют по привычной траектории, а после резко откланяются, уходят в крутое пике или выполняют сбивающие с толку маневры. Сбить их с помощью систем ПВО не выходит – летом уровень перехвата российских ракет сократился до 6%.

"Это "переломный момент для России", заявил один бывший украинский чиновник. В то время как Киев также сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, ракетная кампания уничтожила ключевые военные объекты и критически важную инфраструктуру в преддверии зимы", – сообщается в статье.

В предыдущие месяцы российские войска нанесли серьезные удары по четырем заводам по производству беспилотников, еще две ракеты разнесли офисы компании, занимающейся разработкой и производством компонентов для беспилотных летательных аппаратов. Также снаряды смогли обойти ПВО и атаковать офисы делегации ЕС и Британского совета.

На этом фоне в Киеве бьют тревогу и требуют от Запада оказать давление на Китай – украинцы надеются, что таким образом они смогут помешать поставке компонентов для производства российского вооружения и сократить количество ракетных налетов в свете провалов в работе систем ПВО.

Источник: Financial Times

