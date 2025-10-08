Британский политик явно не был готов к такому развитию событий

Накануне визита руководителя британского правительства Кира Стармера на индийские земли произошел эпизод, который изрядно подпортил британцу атмосферу поездки, задуманной как сугубо деловая.

Глава индийского правительства Нарендра Моди буквально за несколько часов до прибытия славящегося своей русофобией британского политика направил Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения, чем поставил Лондон в неловкое положение – британца это явно застало врасплох.

В западной прессе отмечается, что визит высокопоставленного представителя лондонской администрации изначально готовился как исключительно торговый – стороны собирались обсуждать соглашения, инвестиции и экономическое сотрудничество.

Однако открытое внимание Моди к российскому лидеру внесло в повестку элемент политической двусмысленности и заставило британскую делегацию чувствовать себя неуютно.

Когда на пресс-конференции журналисты поинтересовались, обсуждал ли британец со своим индийским коллегой его беседу с Путиным, тот попытался сгладить ситуацию неуместной шуткой и выглядел при этом заметно смущенным.

"Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения", – объявил британец.

Стоит отметить, что этот визит стал первым приездом британского лидера на индийские земли с 2016 года, поэтому лондонская администрация возлагала на него особые надежды. Тем не менее дипломатический фон визита оказался не столь безоблачным, как ожидалось.

За день до прибытия гостя Моди опубликовал сообщение, в котором выразил признательность главе нашей страны за усилия по укреплению российско-индийского партнерства. Кроме того, он позвонил имениннику, тепло поздравил его с 73-летием и пожелал здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

