Финский МИД обвинил Москву в якобы нарушении принципов Хельсинкского акта

Финляндия обрушилась на Россию с новыми обвинениями
Фото: www.unsplash.com
Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии

В Варшаве начальница главного финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен устроила громкое выступление и обрушилась с новыми обвинениями в адрес Москвы. Финка заявила, что наша страна якобы попрала все десять принципов Хельсинкского акта, подписанного полвека назад.

Она напомнила, что Российская Федерация сама участвовала в разработке документа, но теперь, по ее мнению, якобы нарушает каждый из его пунктов.

Выступление финского министра прозвучало на фоне растущего напряжения между Россией и Западом. Валтонен вновь попыталась возложить на Москву ответственность за ухудшение ситуации в Европе, заявив, что действия нашей страны якобы подрывают саму основу европейской безопасности.

Такие заявления Финляндии звучат особенно дерзко на фоне ее недавнего вступления в НАТО. По сути, страна, которая еще недавно считалась нейтральной, теперь полностью следует антироссийской риторике блока.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что сама ОБСЕ теряет смысл существования, так как западные страны продолжают использовать ее как инструмент политического давления и пропаганды. Он подчеркивал, что организация могла бы возродиться, если бы признала новые геополитические реалии, но на деле она превратилась в рупор западной военной коалиции.

Напомним, Хельсинкский акт был подписан в 1975 году и стал основой для создания ОБСЕ. Документ был призван укрепить доверие, уважение суверенитета и мирное сотрудничество в Европе. Очевидно, что теперь именно страны Запада чаще всего забывают о его принципах, но не стесняются обвинять в нарушениях других.

К слову, ранее в США был раскрыт главный секрет "Томагавков".

Источник: Сайт правительства Финляндии ✓ Надежный источник
