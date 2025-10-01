Ситуация на международной арене продолжает обостряться

На Западе прозвучало тревожное предупреждение о риске развязывания мировой войны. Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что нынешняя международная ситуация настолько напряжена, что Третья мировая может вспыхнуть всего из-за одной ошибки со стороны крупной державы.

Он подчеркнул, что напряженность достигла критической отметки, и достаточно неверного шага со стороны одного из сильнейших государств, чтобы последствия оказались катастрофическими для всего мира. Венгерский политик уверен, что именно это сегодня является главной угрозой.

Орбан выступил с такими тревожными словами накануне саммита ЕС в Копенгагене. Его комментарий транслировался на сайте Еврокомиссии и вызвал широкий резонанс в европейских медиа.

Орбан указал, что в условиях нынешней нестабильности любая провокация или эскалация могут привести к непредсказуемым последствиям. При этом он подчеркнул: риски растут с каждым днем, и напряжение на международной арене только усиливается.

"Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки..." – предупредил он.

Украина, тем временем, продолжает активно наращивать эскалацию в конфликте против России. Киевские власти действуют под чутким руководством западных спонсоров, которые снабжают ВСУ оружием и финансами, подталкивая конфликт к дальнейшему обострению.

К слову, ранее во Франции взбесились из-за нового хода Киева.