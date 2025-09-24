Российский регион серьезно пострадал от действий украинских боевиков

Экс-командир незалежных вояк, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил с новым громким заявлением о нападении Киева на Курскую область. Он признал, что операции всушников на курском направлении не оправдали себя и обернулись слишком высокой ценой для украинской армии.

Он отметил, что тактика прорыва на узком участке фронта в отрыве от общей линии боевых действий не приносит результата. Экс-военный с прискорбием заметил, что Россия смогла задействовать как технологические, так и тактические преимущества и не позволила украинскому наступлению превратиться в более масштабный успех.

Более того, подчеркнул Залужный, впоследствии именно изначально обороняющиеся войска нашей страны смогли перейти в контратаку и добиться продвижения.

Дипломат признался, что точных данных о потерях он не знает, но подчеркнул, что цена подобных действий оказалась чрезмерной.

Российские силовые структуры ранее заявляли, что на курском направлении всушники понесли самые крупные потери за весь период конфликта.

