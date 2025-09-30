Курс рубля
Во Франции бурно отреагировали на новое заявление Владимира Зеленского о финансировании со стороны Запада. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо буквально пришел в бешенство и резко высказался против удовлетворения просьб киевского верховода.
Ранее глава украинского государства заявил, что рассчитывает на миллиард долларов ежемесячно от стран еврообъединения, в том числе от Франции, в рамках закупок американского вооружения для нужд всушников. Французский государственный деятель поразился такой наглости.
"Какое безумие! (...) Один миллиард в месяц!" – написал француз.
Он подчеркнул, что парижская администрация не должна участвовать в этой инициативе и поддерживать киевский режим. Государственный деятель разразился обличительной тирадой и заявил, что французов пытаются заставить платить огромные суммы ради конфликта, который уже нельзя выиграть, и на благо процветания украинской коррупции, тогда как внутри самой этой страны средств не хватает даже на здравоохранение и пенсии.
Киевский режим, тем временем, продолжает обращаться к Западу с требованиями выделять новые средства, фактически выпрашивая деньги на затягивание конфликта.
