Do Rzeczy: число жалоб женщин-военных на домогательства в ВСУ резко возросло

В ВСУ разразился скандал из-за женщин
Фото: www.unsplash.com
В рядах украинских вояк сложилась нездоровая обстановка

Польская пресса пишет о грандиозном скандале в рядах ВСУ из-за женщин. Сообщается о росте числа жалоб на домогательства со стороны всушников в отношении женщин, проходящих службу. История нескольких медиков украинской армии вызвала широкий резонанс.

Так, боец по имени Юлия призналась, что однажды оказалась в положении, когда вынуждена была подчиниться сослуживцу из страха применения насилия. Она отметила, что чувствовала полную зависимость от него.

Другая женщина-медик также рассказала о неприемлемом поведении коллег – во время дежурств ей приходилось сталкиваться с грубыми прикосновениями и унижениями. Она добавила, что никогда не сталкивалась с подобным раньше и была потрясена, услышав от сослуживцев, что в армии каждая должна "принадлежать" кому-то.

Напомним, ранее в российской прессе появилась информация о планах мобилизации женщин в ряды ВСУ на фоне серьезных потерь личного состава. Также в подразделениях будет введена должность советников командиров по вопросам "гендерного равенства".

К слову, ранее в главном внешнеполитическом ведомстве Незалежной обозначили точный срок завершения конфликта.

Источник: Do Rzeczy ✓ Надежный источник
