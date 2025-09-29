У украинских властей свои планы

Начальник главного украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига обозначил точные сроки прекращения конфликтной ситуации. Шеф украинской дипломатии на форуме по безопасности в польской столице заявил, что киевское руководство стремится завершить военный конфликт до конца нынешнего года.

Он подчеркнул, что после встречи Владимира Зеленского с хозяином вашингтонской администрации Дональдом Трампом в Нью-Йорке у Незалежной появилась дополнительная дипломатическая поддержка, которая может помочь в продвижении "мирных инициатив".

При этом высокопоставленный украинец отметил, что проведение переговоров в Москве он не считает возможным, несмотря на предложение со стороны российского лидера Владимира Путина.

В то же время ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент прогресса в вопросе возобновления переговоров между сторонами конфликта нет. Он подчеркнул, что вина за это лежит не на Москве.

