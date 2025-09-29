Клинцевич: ВС РФ нужно 11 ударов для полного отключения энергии на Украине

11 точечных ударов: названо условие тотального отключения Украины
Фото: www.unsplash.com
продолжениеМИД Украины обозначил точный срок завершения конфликта
Армия России спокойно может разобраться со страной-противником

По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, российским войскам хватит всего одиннадцати заранее подготовленных ударов, чтобы уничтожить электроснабжение всей Украины и расчленить ее на изолированные "острова" без связи и энергии. Аналитик уверяет, что цели уже определены разведкой, однако приказ о нанесении таких ударов не отдавался.

Эксперт сообщил, что специалисты, занимающиеся выбором объектов, имеют полную картину и даже подсчитали последствия – именно одиннадцать точечных попаданий, по их расчетам, способны привести к череде аварий в энергосистеме страны.

Спец также предупредил о серьезных рисках: повреждение ключевых энергообъектов может повлечь за собой угрозу для атомных станций и создать риск техногенных аварий – такие последствия, в частности, удерживают руководство РФ от решающего приказа.

Кроме того, Москва действует исходя из гуманитарных соображений – власти не хотят сознательно провоцировать массовые страдания в городах, где остановятся лифты, метро и другие жизненно важные сервисы. Это, по мнению Клинцевича, главный фактор сдерживания.

При этом аналитик подчеркнул, что оперативные возможности для такого "сценария" у России точно есть.

К слову, ранее в Польше озвучили сценарий завершения спецоперации.

Источник: Репортер ✓ Надежный источник
