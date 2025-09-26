Украина заявила о вторжении венгерских дронов в свое воздушное пространство

Курс рубля
Главком ВСУ Александр Сырский во время встречи с Владимиром Зеленским доложил президенту о вторжении венгерских дронов в воздушное пространство Украины. Подобный случай произошел впервые за последние три с половиной года.
По словам командующего, инцидент случился на украинско-венгерской границе не так давно. Украинские военные обнаружили, что беспилотники некоторое время курсировали в небе. Опасности они не представляли, поскольку являются разведывательными аппаратами.
"Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте", – сказано в соцсетях Зеленского.
Нарушение воздушного пространства Украины произошло на фоне обостренных отношений между Киевом и Будапештом. Венгерские власти отказались поддержать вступление страны в Евросоюз, а также заблокировали несколько пакетов помощи. После этого украинские военные начали наносить удары по нефтепроводу "Дружба", который поставляет в Венгрию российское топливо. Также недавно оба государства обменялись высылками дипломатов.
РанееЗеленский заявил, что готов говорить о новых границах Украины де-факто.
