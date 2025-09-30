Мерц и фон дер Ляйен повздорили из-за Украины - Bloomberg

Политики серьезно рассорились

Bloomberg сообщило о напряжении в верхушке Евросоюза: начальник немецкого правительства Фридрих Мерц и руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили серьезный скандал из-за украинской повестки. Источник издания отметил, что разногласия касаются не только будущего Киева, но и распределения полномочий внутри ЕС.

Журналисты напомнили, что в конце лета фон дер Ляйен заявила о существовании "четкого плана" по размещению европейских войск на украинских землях после возможного прекращения огня.

Но Мерц сразу же заявил, что подобного документа нет, по крайней мере в Берлине. Он подчеркнул, что такого рода вопросы выходят за рамки полномочий Еврокомиссии и не должны обсуждаться без участия правительств стран.

Сообщается, что берлинская администрация также настаивает, что именно национальные власти должны принимать окончательные решения о закупках вооружений, ведь речь идет о сотнях миллиардов евро, которые вкладываются в военные программы.

В материале подчеркивается: немецкий политик стремится сдержать влияние фон дер Ляйен, которая проявляет все больше настойчивости в вопросах обороны и безопасности. Этот спор стал наглядным примером того, как украинская тема раскалывает европейских лидеров и усиливает борьбу за власть внутри Евросоюза.

